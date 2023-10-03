Tepebaşı Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Hizmeti Sunuyor

Tepebaşı Belediyesi'nin, Başkan Ahmet Ataç'ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ücretsiz yemek hizmeti "Gel beraber olsun" sloganı ile yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilere, hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Başkan Ahmet Ataç'ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ücretsiz yemek hizmeti "Gel beraber olsun" sloganı ile yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yeni eğitim öğretim döneminde de öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Öğrencilere, hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

"BİZE BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLIYOR"

Ücretsiz olarak öğrencilere ikram edilen akşam yemeği ile ilgili konuşan, Berat Tosun, "Ben gayet yararlı buluyorum. Biz buradan yemek yiyip kütüphaneye geçiyoruz. Özellikle sınav zamanında bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun avantajları çok fazla. Ekonomik olarak bize aylık ortalama olarak bin 500-2 bin lira arası bir artısı oluyor. Yemekler gayet güzeldi. Biz fakültece gelip burada sıramızı alıyoruz. Diğer öğrencilere de tavsiye ederim" dedi.

"BU EKONOMİDE ÇOK İYİ OLUYOR"

Rüzgar Sude Aydın, "Ben çok seviyorum ve 1 yıldır da geliyorum. Gerçekten bu ekonomide çok iyi oluyor. Öğrencilere çok iyi geliyor. Okulumun hemen çıkışında ve ulaşımı çok kolay bizim için. Bu yemekler ile çok tasarruf yaptım. Gerçekten sıkıştığım aylarda çok yardımcı oldular. Çok aç olduğumu gördüklerinde fazla yemek de koydular. Burada çalışanları da çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN YARARLI OLUYOR"

Cengiz Karagümüş, "Şu an için yemek gayet iyi. Yemekhanede yemek fiyatları arttı, dışarıdaki yemek fiyatları arttı, alışveriş de zor oluyor artık. Keşke öğün daha fazla olsa" derken Atakan Tutuğ da "Yararlı oluyor bizim için. Ben çok yemek seçerim. Arkadaşım çağırınca korktum biraz. Acaba yiyebilecek miyim diye düşündüm. Ama yedim yuttum hepsini" diye konuştu.