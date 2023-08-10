Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Bilek Deneyimli Kafe'de gerçekleşen etkinlikte mahalle sakinleri keyifli vakit geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirliler için sosyal aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri de Deneyimli Kafelerde kent merkezi ve kırsal mahalle sakinlerini bir araya getirmeyi sürdürüyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Bilek Deneyimli Kafe'de yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada Mehmet Bilgilioğlu tarafından saz eşliğinde canlı müzik konseri gerçekleştirildi. Ayrıca mahalle sakinlerine çeşitli ikramlar da yapılırken, çocuklara rengarenk balonlar dağıtılıp yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Tepebaşı Belediyesi Rekreasyon Ekibi tarafından çocukların motor gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar da oynatıldı. Vatandaşlar da Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliğini çok sevdiklerini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Bu tür etkinlikler bizlere iyi geliyor"

Mahalle sakinlerinden Selma Tokay, "Ben İstanbul'dan geldim buraya. Çok mutluyum. Burada belde evlerinden de faydalanıyorum. Burada o kadar çok etkinlik oluyor ki. Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fatma Irmak isimli mahalle sakini, "Sazova Mahallesinde oturuyorum. Ertuğrulgazi Mahallesinde böyle bir etkinlik olacağını duyduk ve çocuklarımla birlikte buraya geldik. Ben bu tür etkinlikleri çok beğeniyorum. Bizlere çok iyi geliyor" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Merve Çil, "Belediyenin etkinliklerini çok beğeniyorum. Neredeyse hepsine katılıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Özlem Duran ise, "Çok hoşumuza gitti. Mahallemizde güzellik oldu. Çocuklarımız için de güzel bir etkinlik. Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinlik devam edecek

'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliğinin programı Tepebaşı Belediyesi'nin resmi internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliklerine mahalle sakinlerini davet etti. - ESKİŞEHİR