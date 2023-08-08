Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'de kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği ile sosyal aktiviteler gerçekleştiriyor. Etkinliklerde canlı konserler, ikramlar, çocuklara balon dağıtımı ve yüz boyama etkinlikleri gibi etkinlikler yer alıyor. Mahalle sakinleri etkinlikleri çok sevdiklerini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirliler için sosyal aktiviteler gerçekleştiriyor. Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri kent merkezi ve kırsal mahalle sakinlerini Deneyimli Kafelerde bir araya getirmeyi sürdürüyor. Yeşiltepe Mahallesi Şehit P. Uzm. Çvş. Gürsel Demir Deneyimli Kafe'de yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada canlı konserin yanında çeşitli ikramlar yapılırken, çocuklara rengarenk balonlar dağıtıldı ve yüz boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ayrıca Tepebaşı Belediyesi Rekreasyon Ekibi tarafından çocukların motor gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar oynatıldı. Vatandaşlar da Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliğini çok sevdiklerini belirterek, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Çocuklarımız ve bizim için çok güzel etkinlikler"

Mahalle sakinlerinden Sabiha Erdoğdu, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler konusunda kendisi mükemmel. Bütün etkinliklere katılıyorum. Çocuklarımız için de teşekkür ederim" dedi.

Mihriban Sarı, "Güzel bir etkinlik. Biz genellikle belde evlerine gidiyoruz, jimnastik kurslarına katılıyoruz. Komşularımız ve çocuklarımızla bu şenliğe geldik. Bu tür etkinlikleri çok güzel buluyoruz" diye konuştu.

Özlem Özsever, "Bu tür etkinlikler çok güzel, çok memnunuz. Çocuklarımız ve bizim için güzel etkinlikler oluyor. Tepebaşı belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Kızım için de güzel etkinlikler oluyor, kurslara gidiyor. Belediyenin düzenlediği kurslardan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik mahallelerde devam edecek

Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri, 19.00-21.00 saatleri arasında 9 Ağustos Çarşamba günü Ahmet Bilek Deneyimli Kafe (Ertuğrulgazi Mahallesi) ve 10 Ağustos Perşembe günü Keskin Deneyimli Kafe, 11 Ağustos Cuma Çamlıca Deneyimli Kafe'de devam edecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri mahalle sakinlerini ücretsiz olarak düzenlenen 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliklerine davet etti. - ESKİŞEHİR