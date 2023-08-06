Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği başladı

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği Yenibağlar Mahallesi Sinan Alağaç Mahallesi'nde başlarken, mahalle sakinleri ve çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlik mahallelerde devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği Yenibağlar Mahallesi Sinan Alağaç Mahallesi'nde başlarken, mahalle sakinleri ve çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirliler için sosyal aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri 'Deneyimli Kafeler'de kent merkezi ve kırsal mahalle sakinlerini bir araya getirmeye başladı. İlk olarak Yenibağlar Mahallesi Sinan Alağaç Deneyimli Kafe'de başlayan buluşmada konser, dondurma, patlamış mısır ve çay ikramı ile çocuklara yüz boyama etkinliği yapıldı. Çocuklar yüz boyama etkinliğinin ardından sürpriz ikramlardan alırken, müzikle de güzel saatler geçirdi. Vatandaşlar Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliğini çok sevdiklerini belirterek, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinlik mahallelerde devam edecek

Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri, 19.00-21.00 saatleri arasında 7 Ağustos Pazartesi günü Şehit P. Uzm. Çvş. Gürsel Demir Deneyimli Kafe (Yeşiltepe Mahallesi), 9 Ağustos Çarşamba günü Ahmet Bilek Deneyimli Kafe (Ertuğrulgazi Mahallesi) ve 10 Ağustos Perşembe günü de Keskin Deneyimli Kafe'de devam edecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliklerine mahalle sakinlerini davet etti. - ESKİŞEHİR