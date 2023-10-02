Tepebaşı Belediyesi'nin Gökkuşağı Kafe Projesi Özel Bireylerin Toplumla Bütünleşmesini Sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması ve özgüven kazanmaları için Gökkuşağı Kafe projesini hayata geçiriyor. Gökkuşağı Kafe, özel bireylerin toplumla bütünleştiği ve sevildiği mekanlar olarak hizmet veriyor. Ayrıca kafelerde el sanatları atölyesi ve akademik çalışmalar da yapılmaktadır.

Tepebaşı Belediyesi örnek projeleri arasında yer alan Gökkuşağı Kafe, özel bireylerin toplumla bütünleşirken iş gücüne de katıldıkları yerler olmaya devam ediyor. Gökkuşağı Kafe, kent halkı tarafından da çok seviliyor.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor. Özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin hedeflendiği Gökkuşağı Kafe projesi Eskişehirliler için çok sevilen mekanlar olmayı başardı. İlki 13 Temmuz 2011 tarihinde faaliyete açılan Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde zihinsel yetersizliği bulunan bireyleri toplumla bütünleştiriyor ve bireylerin özgüven kazanmasını sağlıyor. 12 özel bireyin servis yaptığı bir alan olarak hizmet veren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor. Proje ile bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılması noktasında da fayda sağlanıyor.

Özel bireyler ayrıca el sanatları atölyesinde takı, sabun, punch ve filografi gibi eğlenceli aktivitelerde bulunma imkanı yakalıyor. Belirli aralıklar ile belediyenin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerine de katılan bireyler, her geçen gün kent yaşamında daha etkin bireylere dönüşüyor.

Tüm Türkiye'ye örnek olan Gökkuşağı Kafeler birçok misafir ağılıyor. Son olarak Özel Atayurt İlkokulu 2.sınıf öğrencileri IB PYP programı çerçevesinde 'Kim olduğumuz' temalı gezi programlarını Gökkuşağı Kafelere gerçekleştirdi. Bireysel farklılıklara saygı duymak, duyarlı ve farkındalığı yüksek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen ziyarette, öğrenciler özel bireyler ile tanışma fırsatı buldu.

Gökkuşağı Kafe, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi olmak üzere iki ayrı noktada hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR