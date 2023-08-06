Tepebaşı Belediyesi Karasal Yaşam Eğitim Kampı Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi, 19-20 Ağustos'ta Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda Karasal Yaşam Eğitim Kampı düzenleyecek.

Tepebaşı Belediyesi yürütücülüğünde Tepebaşı Sürdürülebilirlik Merkezi, Bilecik Belediyesi, ESESKAMP'ın paydaş olduğu ve Gymboo ile Decathlon desteği ile küresel amaçlardan 15'incisi olan karasal yaşamın önemine dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak amacıyla eğitim kampı düzenlenecek.

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenecek kamp, 19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde sınırlı kontenjan ile yürütülecek. Etkinlikte, karasal yaşamın korunmasını sağlamak amacıyla doğayı keşfetmek ve yaşayarak deneyimlemek; ekosistemleri tanıma ve zorlu koşullara hazırlıklı olma bilinci aşılanacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, duyuru görselinde yer alan QR kodu ve www.tinyurl.com/iklmkmp adresini kullanabilecek.