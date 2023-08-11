Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na Yoğun İlgi

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor. İlk olarak Temmuz 2019'da hizmete başlayan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesi'ndeki Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor.

Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

Pazarı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar ise hizmetten duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Recep Tutaner: "Bu pazar çok iyi, her şey çok taze. Her hafta geliyoruz. Kadınların desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje çok güzel."

-Sevgi Soy: "Çok iyi buluyorum burayı. İki senedir devamlı buradan alışveriş ediyorum. Her şeyden çok memnunum. Kadın üreticilerin desteklenmesi taraftarıyım. Her zaman desteklensinler. Hem üretim açısından hem bizim tüketmemiz açısından. Tepebaşı Belediye Başkanı'mız Ahmet Ataç'a da teşekkür ederiz."

-İsmet Demir: "İki senedir buradan alışveriş yapıyoruz. Her şey taze, devamlı doğal. Tepebaşı Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Kadınların desteklenmesi de çok güzel."

-Yeter İlhan: "Çok güzel ürünler taze ve lezzetli. Marketlere göre de fiyatları uygun. Kadınların desteklenmesi önemli. Bizler de destek olabilmek için buradan alışveriş yapıyoruz."

-Münevver Karayel: "Her hafta buraya gelmeye çalışıyorum. Keyifle alışveriş yapıp keyifle tüketiyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Belediye Başkanı'mıza da kadınlara böyle bir yol açtığı için teşekkür ederim."

-Zuhal Evrimler: "Ben buraya yakın oturuyorum. Alışverişimi buradan yapıyorum. Hem kolay oluyor hem de güvenli oluyor. Ürünler de güzel. Her şeyi bulabiliyoruz. Belediyemize teşekkür ederiz. Ben memnunum."

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile bir araya geliyor.