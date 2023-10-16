Tepebaşı Belediyesi İlköğretim Kurumlarındaki Öğrencilere Beslenme Desteği Sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin ilköğretim kurumundaki öğrenciler için başlattığı beslenme desteği devam ediyor.

Okul çevrelerinde açılan stantlar ile çocuklara ulaştırılan öğünler, velilerin de beğenisini topluyor. Tepebaşı Belediyesi ağırlaşan ekonomik şartlarda vatandaşlar için destek niteliğinde çalışmalar yapmayı sürdürüyor. Son olarak ilköğretim kurumundaki öğrenciler için hayata geçirilen beslenme desteği sağlayan uygulama devam ediyor. Uygulama ile belediye ekipleri tarafından öğrencilere beslenme ikram ediliyor. Okul girişinde açılan stantlar ile öğünler çocuklara ulaştırılırken, uygulama velilerden de takdir topladı. Veliler, verilen beslenme desteğinden dolayı Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyor. Belediye yetkilileri, beslenme desteğinin Tepebaşı bölgesinde her gün farklı bir okulda öğrencilere ulaştırılarak tüm bölgeye hizmet verileceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR