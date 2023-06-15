Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri Programı Tamamlandı

Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri programında İklim Akademi Eğitimlerine katılan İklim Sözcülerine katılım belgesi verilirken eğitimcilere de teşekkür belgeleri verildi.

Tepebaşı Belediyesi iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. İklim için bilgili bir Tepebaşı inşa etmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri programı çerçevesinde 2'nci grup için düzenlenen İklim Akademi Eğitimleri tamamlandı. 2'nci gruba katılan Tepebaşı İklim Sözcüleri ile birlikte sayı 64'e yükseldi. İklim değişikliği özelinde 17 farklı konuda eğitim alan sözcülere üniversiteden akademisyenler, STK'lardan ve kurumlardan alanında uzman kişiler ile kendi alanlarında bilgi ve becerilerini paylaşmak isteyen eski İklim Sözcüleri tarafından eğitimler verildi. Eğitimlerini tamamlayan Tepebaşı İklim Sözcülerine ve çalışmalara katkı sunan eğitmenlere düzenlenen törenle teşekkür belgeleri takdim edildi. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törene Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Nazan Erşahin, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, eğitmenler ve Tepebaşı İklim Sözcüleri katıldı.

"Yapılan çalışmalar çok kıymetli"

Törende konuşan Başkan Vekili Erşahin, "Çocuklarımızın, torunlarımızın tabi ki kendimizin de geleceğini şekillendirmek için çok önemli konulardan birisi iklim değişikliği. Bunun için yapılmış olan çalışma çok kıymetli hepinizin emeğine sağlık" dedi.

"Halkayı genişletmek istiyoruz"

Başkan Yardımcısı Yalnızoğlu, "Çok kutsal bir şey yapıyorsunuz. Günümüzde gönüllük esasıyla yapılan her şey çok önemli. Siz de iklim için çalışıyorsunuz. Sizin varlığınız bizim için çok önemli. Biz bu halkayı daha da genişletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Uzman eğitmenlerden teşekkür

İklim Akademi Eğitim programında İklim sözcülerine 'Ekolojik Okuryazarlık, İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik' eğitimini veren Nadir Erdem, 'İklim Değişikliği-Afetler ve Afet Yönetimi eğitimini gerçekleştiren ESTÜ Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Dr. Öğrt. Üyesi Muammer Tün, 'İklim Değişikliği ve Enerji Okuryazarlığı' eğitimini veren Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Salih Eğerci, Çağdaş Drama Derneği Üyesi Tuba Yılmaz ve İklim Değişikliği Pankart Atölyesi Yürütücüsü Özgür Akdağ da birer konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitime katılan 31 Tepebaşı İklim Sözcülerine ve eğitimcilere teşekkür belgeleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR