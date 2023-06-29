Tepebaşı Belediyesi Güneş Enerji Sistemi ile Temiz Enerji Üretiyor

Tepebaşı Belediyesi, başta ana hizmet binası olmak üzere ilçe genelinde bulunan birçok biriminde Güneş Enerji Sistemi kurarak temiz enerji üretmeye devam ederken, çevrenin korunmasına da önemli katkılar sağlıyor. Kurulan GES ile bugüne kadar 2727,72 MWh elektrik üreterek bin 925 ton karbon salınımının önüne geçildi.

Tepebaşı Belediyesi, başta ana hizmet binası olmak üzere ilçe genelinde bulunan birçok biriminde Güneş Enerji Sistemi kurarak temiz enerji üretmeye devam ederken, çevrenin korunmasına da önemli katkılar sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, başta ana hizmet binası olmak üzere birçok birimine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, GES sistemini kurduğu 4 hizmet binasıyla hem enerjiden tasarruf sağlıyor hem de karbon salınımını azaltarak çevreyi koruyor. Kurulan GES ile bugüne kadar 2727,72 MWh elektrik üreterek bin 925 ton karbon salınımının önüne geçti.

TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİ İLE ÇEVRE KORUNUYOR

Kurulduğu günden bugüne ana hizmet binasındaki 95 kWe gücündeki GES'den 1289,36 MWh elektrik üretilirken 870 ton karbon salınımı önlendi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ndeki 20 kWe gücündeki GES'den bugüne kadar 162,66 MWh elektrik üretilirken 126 ton karbon salınımı engellendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin yürüttüğü Akıllı Kentsel Dönüşüm Modeli olan REMOURBAN Projesi çerçevesinde Yaşam Köyü'ne kurulan 150 kWe gücündeki GES'den bugüne kadar 1073,82 MWh elektrik üretirken 827 ton karbon salınımı önlendi. Kısa bir süre önce Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun çatısına kurulan 96 kWe gücündeki GES'den ise 201,88 MWh elektrik üreterek 102,62 ton karbon salınımı engellendi.

Tepebaşı Belediyesi, yapmış olduğu örnek projelerle BEBKA'dan aldığı hibelerle gerçekleştirdiği temiz enerji çalışmaları ile öne çıkıyor.