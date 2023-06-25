Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Bayram Temizliği Yapıyor

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde bakım hizmeti verdiği evlerde bayram temizliği yapıyor. TEBEV ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 95 evde temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yürütülüyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde bakım hizmeti verdiği evlerde bayram temizliği yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik ve bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda TEBEV ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 95 evde temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yürütülüyor.