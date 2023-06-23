Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, personelle bayramlaştı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde personelle bir araya geldi. Çalışanların bayramını kutlayan Başkan Ataç, "Biz buraya siyaset yapmaya değil, hizmet yapmaya geldik. Vatandaşımızın yüzünü güldürmek bizler için çok kıymetli. Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi emekçileri ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesi'nde; Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan personel ile buluştu. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Ataç, hizmet binasında görev yapan personelinin de bayramını tebrik etti.

Törene; Tepebaşı Belediyesi hizmet binası yanında yer alan Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri de katılarak Başkan Ataç ile bayramlaştı.

Bayramlaşma töreninde Tepebaşı Belediyesi emekçilerine seslenen Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Tepebaşı Belediyesi, Türkiye'de ayrıcalıklı bir belediye konumuna geldi. Tepebaşı Belediyesi 7'den 77'ye, engelli bireylerden çocuklara, sağlıkta ve eğitimde öncü projeler üreten bir belediye. Bunda da hepinizin tek tek emekleri var, elinize, ruhunuza sağlık. Biz rutin çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettireceğiz. Fen İşleri, Park ve Bahçeler gibi belediye hizmetlerimiz, yaz sezonunda süratle devam ediyor. Belediyemizin içinde 20 yıldır bir kez siyaset yapmadım. Biz buraya siyaset yapmaya değil, hizmet yapmaya geldik. Vatandaşımızın yüzünü güldürmek bizler için çok kıymetli. Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz. Ailenizle, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum. Bayramdan sonra görüşmek üzere."