Teoman Marmaris'te Sahne Aldı

Türk Rock müziğinin ünlü seslerinden Teoman, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Binlerce kişiye konser veren sevilen sanatçı, kendisini dinlemeye gelen hayranları ile bol bol sohbet etti. Konserin bitimine yakın gençler sahnenin önüne inerek sevilen sanatçısının şarkılarına eşlik etti.

Marmaris'te "yaz konserleri" hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede rock müziği sanatçısı Teoman, Marmaris Amfi Tiyatro'da konser verdi. Teoman, sevilen şarkılarının yanı sıra Müslüm Gürses ve Nilüfer şarkılarını da seslendirdi. Sevilen sanatçıya hayranları şarkılarla eşlik etti. Konserin bitimine yakın sahne önüne gelerek sanatçıyı yakından görmek isteyen gençler, beraber şarkılarını söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalarak en sevilen şarkılarını seslendiren Teoman'ın sahne performansı ise ayakta alkışlandı. - MUĞLA