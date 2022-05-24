"Tenten İstanbul'da" sergisi RED art'ta sanatseverlerle buluşacak - Haberler

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"Tenten İstanbul'da" sergisi RED art'ta sanatseverlerle buluşacak

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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'Tenten İstanbul'da' sergisi RED art'ta sanatseverlerle buluşacak

RED art İstanbul, İranlı sanatçı Hamid Tolouei Fard'ın "Tenten İstanbul'da" adlı sergisine ev sahipliği yapacak.

RED art İstanbul, İranlı sanatçı Hamid Tolouei Fard'ın "Tenten İstanbul'da" adlı sergisine ev sahipliği yapacak.

Ünlü çizgi roman karakteri Tenten'i çeşitli İstanbul manzaralarında resmeden sanatçı, kendi gözündeki İstanbul'u Tenten üzerinden anlatıyor.

Dünyanın pek çok şehrinde sergileri gerçekleştirilen ve müzelerde eserleri yer alan Hamid Tolouei Fard, erken yaşta ustalaştığı kaligrafiyle pop kültür öğelerini yeniden yorumluyor.

"Tenten İstanbul'da" sergisi, 4- 18 Haziran tarihleri arasında RED art İstanbul'da görülebilir.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

İstanbul, Güncel, Haberler

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