Tenor Murat Karahan, AKM'de konser verdi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın birçok büyük opera sahnesinde Türkiye'yi temsil eden sanatçı, "Murat Karahan'la Doğu'dan Batı'ya Müzik Yolculuğu" başlıklı konserde sahne aldı.

Karahan, Hacı Arif Bey, Münir Nurettin Selçuk, Santuri Ethem Efendi, Kemani Kevser Hanım, Ahmet Adnan Saygun, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Aşık Veysel, Jacques Revaux ve Georges Bizet'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli bestecinin eserlerini yorumladı.

Orkestra şefliğini Tolga Atalay Ün'ün üstlendiği konserde Karahan'a, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Konserde, Özgür Adam İnanç koreografisi ile Modern Dans Topluluğu İstanbul Dansçıları da sahne aldı.