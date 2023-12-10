Tennessee'deki Fırtınalarda 6 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınalar sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı. Montgomery ilçesinde 2 yetişkin ve 1 çocuk hayatını kaybederken, Nashville'in banliyölerinde de 3 kişi yaşamını yitirdi.

HOUSTON, 9 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınalar sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

Yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Montgomery ilçesinde Cumartesi öğleden sonra meydana gelen hortumda 2 yetişkin ve 1 çocuk hayatını kaybederken, Tennessee eyalet başkenti Nashville'in banliyölerinde de 3 kişi yaşamını yitirdi.

Montgomery İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hava koşulları, devrilen elektrik hatları ve enkazlardan kaynaklanabilecek tehlikeler nedeniyle, bölge halkından bulundukları yerlerde kalmalarını ve yollardan uzak durmalarını istiyoruz" denildi.