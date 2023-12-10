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Tennessee'deki Fırtınalarda 6 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınalar sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı. Montgomery ilçesinde 2 yetişkin ve 1 çocuk hayatını kaybederken, Nashville'in banliyölerinde de 3 kişi yaşamını yitirdi.

HOUSTON, 9 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınalar sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

Yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Montgomery ilçesinde Cumartesi öğleden sonra meydana gelen hortumda 2 yetişkin ve 1 çocuk hayatını kaybederken, Tennessee eyalet başkenti Nashville'in banliyölerinde de 3 kişi yaşamını yitirdi.

Montgomery İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hava koşulları, devrilen elektrik hatları ve enkazlardan kaynaklanabilecek tehlikeler nedeniyle, bölge halkından bulundukları yerlerde kalmalarını ve yollardan uzak durmalarını istiyoruz" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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