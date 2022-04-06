Tenis Sporunun Gelişimi İçin Demirci'de Çalışmalar Sürüyor

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçede sporun gelişimi için verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısının ardından ilçede yeni yapılacak olan tenis kortlarının zemininde kullanılacak olan 150 tonluk asfaltın Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmesi konusunda ilgili protokolü imzalamıştı. Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt temininin sağlanmasıyla tenis kortlarının zemininde yapılan çalışmaları inceledi. İncelemelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile Yeni Hükümet Konağı arkasında yapımına başladığımız yeni tenis kortu zemin asfaltı Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından atılmıştır. Yapımı hızla süren yeni tenis kortunu çok yakında düzenlenecek olan ulusal tenis turnuvasına yetiştirerek hizmete sunacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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