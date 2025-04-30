Tengchong'da Jeotermal Turizm İvme Kazanıyor
Çin'in Tengchong kenti, 99 aktif ve sönmüş volkanıyla jeotermal kaynaklar açısından zengin bir bölge olarak turizmde önemli bir gelişim yaşıyor.
TENGCHONG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin bir bölge olan Tengchong kenti, 99 aktif ve sönmüş volkana ev sahipliği yapıyor. Yerel halkın "yarı su yarı ateş" olarak adlandırdığı bölge, bu eşsiz özelliği sayesinde turizm alanında önemli gelişme kaydediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel