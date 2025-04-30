Tengchong'da Jeotermal Turizm İvme Kazanıyor

TENGCHONG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin bir bölge olan Tengchong kenti, 99 aktif ve sönmüş volkana ev sahipliği yapıyor. Yerel halkın "yarı su yarı ateş" olarak adlandırdığı bölge, bu eşsiz özelliği sayesinde turizm alanında önemli gelişme kaydediyor.