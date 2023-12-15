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Tenerife Güney Havalimanı'nda Çalışan 14 Kişi Hırsızlık İddiasıyla Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 18:03 Güncelleme: 18:04 Abone Ol

İspanya'nın Tenerife Güney Havalimanı'nda çalışan 14 kişi, check-in bagajlarından yaklaşık 2 milyon avro değerinde eşya ile para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan çalışanların üzerinden yaklaşık 13 bin avro nakit dahil yaklaşık 2 milyon avro değerinde çalıntı eşya ele geçirildiğini açıkladı.