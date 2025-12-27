Haberler

Tendürek Geçidi'nde ulaşım durma noktasına geldi

Güncelleme:
Ağrı ve Van'ı bağlayan Tendürek Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede, karla mücadele ekipleri çalışmalara devam ediyor.

AĞRI ve Van'ı birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'ndeki yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek rakımlı Tendürek Geçidi'nde fırtınayla birleşerek tipiye dönüştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bölgede, özellikle ağır tonajlı araçlar ve zinciri bulunmayan otomobiller ilerlemekte güçlük çekiyor. Yolun kayganlaşması ve tipi nedeniyle bazı TIR'ların kayarak yolu kapatması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgeye Karayolları Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir yandan kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da yolda kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, sürücülerin çok zorunlu kalmadıkça bu güzergahı kullanmamalarını, alternatif yollara yönelmelerini tavsiye ediyor.

Bölgede kar yağışının ve tipinin gece boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

