Tencere ve tavalar otizmli çocukların ellerinde renklendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla metal mutfak eşyası üretim fabrikasına götürülen otizmli çocuklar tencere ve tavaları renklendirdi.

Kentte metal mutfak eşyası üreten bir fabrika tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireylerin mutluluğuna ortak olunması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören otizmli çocuklar, temin edilen araçla Kırteks Akdeniz Metal Fabrikası'nın üretim tesislerine getirildi.

Burada fabrikanın şovrumundaki ürünleri inceleyen otizmli çocuklar daha sonra kendileri için oluşturulan platformda verilen tencereleri elleriyle boyadı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Kırteks Akdeniz Metal Yetkilisi Adem Kar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, çocuklar için bir etkinlik yapıp, onların özel olduğunu hissettirmek istediklerini belirtti.

Aileleri ve öğretmenleriyle gelen çocukların mutluluğunu görmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kar, çocukların boyadığı tencerelerin iş adamları tarafından satın alınacağı ve gelirinin de özel çocuklara bağışlanacağını ifade etti.

Program sonunda otizmli çocuklar tarafından boyanarak iş adamlarına satılan tencerelerin geliri Otizim Derneğine bağışlandı.