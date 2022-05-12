Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Destek Paketi
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Başkan Joe Biden Kongre'den Ukrayna için 33 milyar dolarlık destek paketini onaylamasını istemişti, Temsilciler Meclisi paketi 40 milyar dolara yükselterek kabul etti.
Başkan Joe Biden Kongre'den Ukrayna için 33 milyar dolarlık destek paketini onaylamasını istemişti, Temsilciler Meclisi paketi 40 milyar dolara yükselterek kabul etti. Şimdi söz Senato'da...
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