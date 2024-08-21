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Temmuz Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 39,3 Arttı

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TÜİK verilerine göre, temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 artarak 276 bin 615 oldu. Motosikletler trafiğe kaydı yapılan taşıtların en büyük kısmını oluşturdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 39,3 artarak 276 bin 615 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 artarak 276 bin 615 oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 30,2 MİLYON

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 arttı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 123,7, otobüste yüzde 47, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,4, motosiklette yüzde 27,9, kamyonda yüzde 23,3, otomobilde yüzde 13,5, kamyonette yüzde 8,3 artarken traktörde yüzde 8,7 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobil, yüzde 19'unu motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca, temmuz ayında 957 bin 920 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

7 AYDA 1,5 MİLYON TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 4,6 azalarak 16 bin 506 adet oldu. Böylece Ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 adet artış gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 65,2'si benzin, yüzde 13,1'i hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1'i LPG yakıtlı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,8'i benzin, yüzde 1,9'u hibrit ve yüzde 0,8'i elektrikli. Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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