Temmuz Ayında Mal İhracatında Rekor Kırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek rekorunun kırıldığını ve bu başarının Türkiye Yüzyılı hedeflerine duyulan inancın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayı mal ihracatında rekor kırıldığını belirterek, "Çiftçimizin, üreticimizin, sanayicimizin, esnafımızın fedakarca çalışmaları sayesinde elde edilen bu başarı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine duyulan inancın somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Temmuz ayında dış ticarette tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11'lik artışla, mal ihracatında Cumhuriyet tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek temmuz ayı rekoru kırıldı. Çiftçimizin, üreticimizin, sanayicimizin, esnafımızın fedakarca çalışmaları sayesinde elde edilen bu başarı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine duyulan inancın somut bir göstergesidir. Bu yalnızca bir ekonomik veri değil, ülkemizin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve girişimci ruhunu ortaya koyan güçlü bir vizyondur. Üreten, alın teri döken, emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak

İlçe ile başladı büyükşehire yayıldı! Saat 23'ten sonra artık su yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi

Son hamlesi komşuyu karıştırdı: Türkiye bizi yendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.