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Temmuz Ayında Konut Satışları Yüzde 16 Arttı

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TÜİK verilerine göre, temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. İstanbul, Ankara ve Antalya en fazla konut satışının gerçekleştiği iller oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 16 artarak 127 bin 88 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu. Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalış göstererek 11 bin 496 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu. Temmuz ayındaki ipotekli satışların 2 bin 786'sı; ocak-temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 14 bin 962'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 115 bin 592 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 609 bin 251 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI ARTTI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 artarak 40 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,1 oldu. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 214 bin 108 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış göstererek 86 bin 304 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,9 oldu. İkinci el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalışla 458 bin 54 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2 BİN 350 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 12 bin 811 oldu. Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 485 ile Rusya Federasyonu, 171 ile Ukrayna ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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