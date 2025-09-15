Temmuz Ayında İnşaat Üretimi Yıllık %24,1 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre temmuz ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 24,1 arttığını bildirdi.

TÜİK, 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,4 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,6 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 1,9 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.