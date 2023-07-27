Temmuz 2023 En Sıcak Ay Olarak Kaydedilecek

Bu yılın temmuz ayının en sıcak ay olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) ortak açıklamasına göre, 2023'ün Temmuz ayının ilk 3 haftası bugüne kadarki en sıcak 3 haftalık dönem oldu. Copernicus verileri, Temmuz 2023'ün kayıtlardaki en sıcak temmuz ve en sıcak ay olacağını gösterdi. Küresel ortalama sıcaklık artışı, temmuzun ilk ve üçüncü haftasında sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceden fazla oldu. Yüksek hava sıcaklıklarının, Kanada ve Yunanistan gibi ülkelerde görülen orman yangınlarının yanı sıra halk sağlığı, çevre ve ekonomiye de etki ettiği belirtildi.

Bu yılın temmuz ayının "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) ortak açıklamasına göre, 2023'ün Temmuz ayının ilk 3 haftası bugüne kadarki en sıcak 3 haftalık dönem oldu.

Copernicus verileri, Temmuz 2023'ün çok yüksek ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay" olacağını gösterdi. Böylece Temmuz 2019'daki en sıcak ay rekorunun kırılması bekleniyor.

Küresel ortalama sıcaklık artışı, temmuzun ilk ve üçüncü haftasında sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceden fazla oldu.

En sıcak gün 6 Temmuz

6 Temmuz günü, Ağustos 2016'daki ortalama sıcaklık rekorunu geçerek küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının en yüksek olduğu gün olarak kayıtlara geçti.

Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da mayıstan beri yılın bu zamanına kıyasla oldukça yüksek seyretti.

Yüksek hava sıcaklığının Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'daki sıcak dalgalarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Yüksek hava sıcaklıklarının, Kanada ve Yunanistan gibi ülkelerde görülen orman yangınlarının yanı sıra halk sağlığı, çevre ve ekonomiye de etki ettiği belirtildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, rekor düzeye çıkan hava sıcaklıklarının küresel hava sıcaklıklarındaki artış eğiliminin parçası olduğunu bildirdi.

Artan sıcaklıkların ana sebebinin insan kaynaklı faaliyetler sonucu açığa çıkan gazlar olduğunu vurgulayan Buontempo, temmuzda rekor kıran sıcaklıkların artmaya devam edeceğini beklediklerini ifade etti.

"İklim değişikliğinin acı gerçeği ve geleceğin habercisi"

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas da "Temmuzda milyonlarca kişiyi etkileyen aşırı hava olayları, maalesef iklim değişikliğinin acı gerçeği ve geleceğin habercisi." ifadesini kullandı.

Taalas, sera gazı salımını düşürme ihtiyacının öncekinden daha acil olduğuna işaret ederek, "İklim konusunda harekete geçmek lüks değil, mecburiyettir." uyarısında bulundu.

DMÖ'ye göre, gelecek 5 yıldan birinin kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 98.