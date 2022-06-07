"Temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tutuklandı" - Haberler

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"Temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tutuklandı"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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'Temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tutuklandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçakla saldırdığı olaya ilişkin, "Şüpheli, 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçakla saldırdığı olaya ilişkin, "Şüpheli, 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçakla saldırdığı olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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