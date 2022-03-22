TEMİZLİK İŞÇİSİNİN YAVRU KÖPEKLE OYNADIĞI ANLAR, SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

EDİRNE'de temizlik işçisi Recep İrden (51), temizlik yaptığı sırada yavru köpek ile birlikte oyun oynarken çektiği videoyu sosyal medya paylaşınca, ilgi odağı oldu. Kentte hayvan severliği ile tanınan İrden, "Burada gezen hayvanlarımız zaten devamlı beslediğimiz hayvanlar. Bir çocuk gibi, süpürgenin hareketlerinden dolayı geldi. Süpürgeme atladı, onu sevdim" dedi.

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 20 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Recep İrden'in, sosyal medya hesabından 'Oğlum bak git' başlığıyla paylaştığı video, kentteki hayvan severlerin ilgi odağı oldu. Edirne Belediyesi'nin resmi sayfası başta olmak üzere birçok kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yavru köpeğin Saraçlar Caddesi'nde İrden'in yerleri süpürdüğü sırada, süpürgesiyle oynadığı görülüyor. Yavru köpekle oyun oynadığı anları videoya kaydeden İrden, hayvan yaşamına farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medyada videoyu paylaştığını söyledi.

'AMACIM, HAYVAN DUYARLILIĞI BENİMSENSİN'

20 yıldır Edirne Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyen İrden; '2002 yılından beri belediye bünyesinde temizlik işinde çalışmaktayım. Benim hayvanlara düşkünlüğüm eskiden beri vardı. Köyde yetiştiğimiz için onlarla iç içeyiz. Burada da onların bana ilgisini fark ettim. Ben çalışırken sürekli benimle ilgilenmekteler. Gözlerime baktıkları zaman zaten benden sevgi alıyorlar. Bunu çalışma arkadaşlarım da biliyor. O videoyu paylaşmaktaki amacım; insanlar, hayvan duyarlılığını biraz benimsesin. Bu dünyanın sadece insanların olmadığını, onların da can olduğunu hatırlasınlar diye videoyu paylaştım. İnşallah insanların, hayvanlara karşı ilgisi olur. İnsanlar sadece birbirleriyle görüşmesinler, hayvanlarımıza da ilgi göstersinler' diye konuştu.

'CANLARIMIZA SAHİP ÇIKSINLAR'

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çeken İrden; 'Özellikle kış günü zaten gıda sorunumuz var. Herkes çöpe atıyor ama hayvana, 'Hayvandır' deyip, gelip geçiyor. O yüzden insanlardan istirhamım; canlarımıza biraz daha sahip çıksınlar. Yaz günü bir kap su, kış günü yiyecek, barınma ihtiyaçlarını karşılasınlar. Ben elimden geldiğince çöpten de toplayıp onlara vermeye çalışıyorum. Maddi imkanım olduğu sürece de bir şeyler alıp vermek zorundayım. Hayvan sevgim bu denli, bunu herkes biliyor. Sadece reklam, kendimi övme amaçlı değil? dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR YAVRUMUZDU'

İrden, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen videodaki yavru köpek ile ilgili de konuşurken; 'Dün de yavru bir köpek, çok güzel bir yavrumuzdu. Ben de çalışıyordum, o da zaten görmüş. Bir çocuk gibi, süpürgenin hareketlerinden dolayı geldi. Süpürgeme atladı, onu sevdim. Mesai saati içinde olduğum için fazla ilgilenemedim. İmkanım olsaydı da alıp götürebilseydim. Apartmanda oturuyoruz, imkanımız yok. Benimle oynadı ve sonra yavru bir köpek daha gelince kendi alemine döndüler' ifadelerini kullandı.

'BURADAKİ HAYVANLARI DEVAMLI BESLİYORUZ'

Sosyal medyada video ile ilgili olumlu yorum yazan vatandaşlara teşekkür eden İrden; 'Sosyal medyada da olumlu tepkiler var. Olumlu tepki gösterenlere teşekkür ediyorum. Demek ki onlar da duyarlı kişiler. Sadece insana ait olmadığına, dünyada onların da yaşama hakkı olduğuna inanan kişiler. Mizahi açıdan dikkat çeksin diye, 'Oğlum bak git' cümlesini de kullandım. Yavru olduğu için yeni gelmişti ama nereden geldiğini bilemiyorum. Burada gezen hayvanlarımız zaten devamlı beslediğimiz hayvanlar. Onlar büyük olduğu için oynayamıyoruz ama seviyoruz. Yatarken sesleniyorum, bana tepkisinin ne olacağına bakıyorum, ondan sonra seviyorum? diye konuştu.