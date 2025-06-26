Temizlik İşçisinin Sahipsiz Köpeğe Sevgi Dolu Anları
Turhal Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Sadi Kültür, sokakta temizlik yaparken yaklaştığı sahipsiz köpeğin sırtını çalı süpürgesiyle kaşıyarak ilginç bir an yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Turhal Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Sadi Kültür'ün sahipsiz köpeğin sırtını çalı süpürgesiyle kaşıması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Nurkavak Mahallesi 133 Evler mevkisinde sokakta temizlik yapan Kültür'ün yanına sahipsiz köpek yaklaştı.
Kültür'ün elindeki çalı süpürgesiyle sırtını bir süre kaşıdığı köpek, daha sonra uzaklaştı.
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel