TEMİZLİK İŞÇİSİ, BANKAMATİKTE BULDUĞU 1000 TL'Yİ BANKAYA TESLİM ETTİ

BOLU'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Beradiye Şimşek (47) bankamatikte bulduğu 1000 TL'yi bankaya teslim etti.

BOLU'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Beradiye Şimşek (47) bankamatikte bulduğu 1000 TL'yi bankaya teslim etti. Şimşek, "Sokak süpürüyorum. Halimden memnunun. Parayı almayı düşünmedim. Zaten helal para kazanıyorum" dedi.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Beradiye Şimşek, para yatırmak için gittiği bankamatikte 1000 TL buldu. Şimşek, banka yetkilileri ile görüşüp parayı, bankaya geri vermek istediğini belirtti. Banka görevlileri tarafından yapılan incelemede paranın sahibi belirlendi. Beradiye Şimşek'in bankaya verdiği 1000 TL sahibine teslim edildi.

Beradiye Şimşek alın teriyle para kazandığını belirterek, "50 TL para yatıracaktım. Önümde 2 bayan vardı. Onların işi bittikten sonra ben bankamatiğe yöneldim. Kartı koyarken, 1000 TL para buldum. Benim de acil randevum vardı. Parayı alıp ayrıldım. Daha sonra bankayı aradım. Parayı geri alabileceklerini söylediler. Parayı bankaya teslim ettim. Parayı çekememişler. Paranın sahibi gelip alacakmış.? dedi.

Sokak süpürdüğünü ifade eden Beradiye Şimşek, 'Halimden memnunun. Parayı almayı düşünmedim. Zaten helal para kazanıyorum. Başkasının parasında gözüm yok. Hiç bir zaman da başkasının parasında gözüm olmadı. Parayı çok seven biri değilim." diye konuştu.