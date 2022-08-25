Temizlik işçilerinin ritim grubu, pandemi sonrası konserlere başlıyor

ESKİŞEHİR'de, daha önce müzik eğitimi almamış temizlik işçilerinin kurduğu 'Eko Şov' ritim grubu, müzikle hem sosyalleşiyor hem de çevre bilinci aşılıyor. Davul ve darbuka gibi müzik aletleri yerine çöp kutusu, kürek ve fırça gibi temizlik malzemeleri kullanan grubun gösterileri ise büyük ilgi görüyor. 2 yıl aranın ardından yeniden konser vermeye başlayan 19 kişilik grubun müzik eğitmeni Halil İbrahim Eker, "İlk zamanlarda çok basit parçalarla başlamıştık ama şimdi arkadaşlar samba bile çalabiliyor" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nde temizlik işçisi olan 19 kişi, hiçbir müzik eğitimi almamalarına rağmen 2010'da 'Eko Şov' adlı ritim grubu kurdu. Çevre bilincini müzikle aşılamak için yola çıkan daha sonra müzik eğitimi de alan ekip, pandemi döneminde verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden konserler vermeye başladı. Davul ve darbuka gibi müzik aletleri yerine çöp kutusu, kürek ve fırça gibi temizlik malzemeleri kullanan grubun gösterileri ise büyük ilgi görüyor.

Grup üyelerinden Osman Can ise "Gruba katılmadan önce 2 sopayı alıp, birbirine vurmuş insan değildim. Ama burada kendimi geliştirdim. Sosyal aktivitelerimiz gelişti. Sosyal hayatımızda değişiklikler oldu. Hayatımızda çok önemli değişiklikler oldu. Arkadaşlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Gündüzleri normal sokaklarda çalışıyoruz, haftanın 2 günü provalarımız oluyor. Şehir dışı festivallerde, normalde gidemeyeceğimiz yerlere tatil amaçlı gitmiş gibi de oluyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Önce çöp kovalarını gördüklerinde insanlardan bir tepki alıyoruz. Ama sonra onların ritim aleti olduğunu görünce herkes farklı bakıyor. Bir sanatçı muamelesi görüyoruz" diye konuştu.