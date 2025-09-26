Haberler

Temizlik İçin Çağırılan Komşu, Ziynet Eşyalarını Çaldı

Temizlik İçin Çağırılan Komşu, Ziynet Eşyalarını Çaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, temizlik için yardıma çağırılan komşu, evdeki 200 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. H.K. gözaltına alındı, işlemleri sürüyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde N.A.'nın (41) temizlik için yardıma çağırdığı karşı komşusu H.K. (34), evdeki ziynet eşyalarını çaldı. Gözaltına alınan H.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde N.A.'ya ait evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda, hırsızlığı yapan kişinin N.A.'nın karşı komşusu H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. H.K.'nin olayı, N.A.'nın İzmir'den gelip, buradaki evini temizlemek için kendisini çağırdığında yaptığı öğrenildi. Polis, H.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

DEM'in istediği oluyor! Kurtulmuş'tan sürpriz Öcalan çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl sonra kritik adım! Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak

18 yıl sonra kritik adım! Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.