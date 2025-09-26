Temizlik İçin Çağırılan Komşu, Ziynet Eşyalarını Çaldı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde N.A.'nın (41) temizlik için yardıma çağırdığı karşı komşusu H.K. (34), evdeki ziynet eşyalarını çaldı. Gözaltına alınan H.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde N.A.'ya ait evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda, hırsızlığı yapan kişinin N.A.'nın karşı komşusu H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. H.K.'nin olayı, N.A.'nın İzmir'den gelip, buradaki evini temizlemek için kendisini çağırdığında yaptığı öğrenildi. Polis, H.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.