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Temizlik Görevlisi Filiz Gölmez'den Örnek Davranış

Temizlik Görevlisi Filiz Gölmez'den Örnek Davranış
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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki temizlik görevlisi Filiz Gölmez, parkta bulduğu 40 bin TL ve evrak içeren çantayı Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Belediye Başkanı, Gölmez'e teşekkür edip hediye verdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde temizlik görevlisi Filiz Gölmez, parkı temizlerken bulduğu, içinde 40 bin TL ile evrak olan çantayı Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Gölmez'e, örnek davranışı nedeniyle teşekkür edip, hediye verdi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Filiz Gölmez, Atatürk Parkı'nda rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirirken, bir bankın üzerinde çanta olduğunu fark etti. Gölmez, içinde 40 bin TL ve evrak bulunan çantanın sahibine ulaşılması için Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Çantanın sahibi bulunup, Zabıta Müdürlüğü'ne çağrıldı. Çanta, doğrulamanın yapılmasının ardından gelen kişiye ait olduğu anlaşılınca, tutanakla teslim edildi.

'DÜRÜST VE AHLAKLI PERSONELLE ÇALIŞMAK BÜYÜK GURUR'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte Filiz Gölmez'i makamında kabul edip, duyarlı davranışı nedeniyle kendisine teşekkür etti ve hediye verdi. Akın, "Böyle dürüst ve ahlaklı personelle çalışmak bizim için büyük bir gurur. Biz insanların ahlaklı, dürüst olması ve alın teriyle evine ekmek getirmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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