Temizlik görevlisi, bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi

ANKARA'da bir Alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Musa Yılmaz (29), lavaboda çanta içinde bulduğu 45 bin TL'yi sahibine teslim etti. Yılmaz, "Önce ne yapacağımı bilemedim. Ardından yetkili amirime bilgi verdim, çantayı teslim ettim. Tekrar böyle bir durumla karşılaşsam aynı duyarlılığı gösteririm" dedi.

Çankaya ilçesindeki bir Alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Musa Yılmaz, lavaboları temizlediği sırada içi para dolu çanta buldu. Yılmaz, çantanın içinde yüklü miktar para olduğunu anlayınca durumu Alışveriş merkezinin yetkililerine bildirdi. Çantanın H.G.'ye ait olduğu belirlendi. Alışveriş merkezine çağrılan H.G.'ye içinde 45 bin TL olan çanta teslim edildi. Yılmaz, alışveriş merkezi yönetimince 'ayın personeli' seçilerek, sergilediği davranıştan dolayı teşekkür belgesine layık görüldü.

Çantanın bulunması nedeniyle büyük mutluluk yaşayan H.G. de Yılmaz'a teşekkür etti.