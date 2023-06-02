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Temizlik aracı, ağır hasarlı binanın önünden geçerken çöken yola devrildi

Temizlik aracı, ağır hasarlı binanın önünden geçerken çöken yola devrildi

Güncel Haberler

ELAZIĞ'da ağır hasarlı bir binanın önünde temizlik çalışması yapan belediye aracı çöken yola devrildi.

ELAZIĞ'da ağır hasarlı bir binanın önünde temizlik çalışması yapan belediye aracı çöken yola devrildi. Yan yatan araç, vinçle çıkarılırken, yolun onarımına başlandı.

Elazığ'da sabah saatlerinde merkez İstasyon Caddesi'nde temizlik çalışması yapan belediyeye ait 06 BNV 574 plakalı araç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan binanın önünden geçerken yol çöktü. Çökmeyle oluşan çukura düşen temizlik aracı yan yatarken, sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen belediye ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Temizlik aracı vinçle düştüğü çukurdan çıkarılırken, yolun onarımı için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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