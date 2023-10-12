Temizlenen hayalet ağlar ile 2 milyon 750 bin balığın ölümü engellendi -EKİYLE YENİDEN

Temizlenen hayalet ağlar ile 2 milyon 750 bin balığın ölümü engellendi TARIM ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 'Hayalet Av Araçlarının Temizlenmesi' projesi kapsamında 8 yılda iç sular ve denizlerde toplam 166 milyon metrekare alan taranarak, 1 milyon metrekare ağ...

Temizlenen hayalet ağlar ile 2 milyon 750 bin balığın ölümü engellendi TARIM ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 'Hayalet Av Araçlarının Temizlenmesi' projesi kapsamında 8 yılda iç sular ve denizlerde toplam 166 milyon metrekare alan taranarak, 1 milyon metrekare ağ ve 40 bin sepet, algarna ve benzeri terkedilmiş av aracı temizlendi. Temizlenen hayalet ağlar sayesinde 2 milyon 750 bin balık, kaplumbağa, kabuklu gibi sucul canlının ölmesi engellendi. Bakan İbrahim Yumaklı, yıl sonuna kadar 100 bin metrekare hayalet ağı daha sulardan çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince, 'Hayalet Av Araçlarının Temizlenmesi Projesi' kapsamında deniz, göl ve barajlar, su canlılarına tuzak olan terk edilmiş hayalet ağlardan temizleniyor. Proje kapsamında 2014-2021 yılları arasında İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Mersin, Hatay, Adana, Muğla, Aydın, Rize, Sinop, Konya, Isparta, Antalya ve Ankara'da deniz ve göllerde kaybolan veya terkedilen av araçları çıkarılarak, ekosistemin sürdürülebilirliği sağlandı. 2022 yılında ilk kez akarsularda da hayalet av araçlarının temizlenmesi çalışmalarına başlandı. 2023 yılı itibarıyla Diyarbakır, Muş, Batman, Van ve Bitlis'te akarsularda temizlik çalışmaları yürütüldü. Proje başlangıcından bugüne kadar iç sular ve denizlerde toplam 166 milyon metrekare alan taranarak, yaklaşık 1 milyon metrekare ağ ve 40 bin sepet, algarna ve benzeri terkedilmiş av aracı sulardan çıkarıldı. İstanbul'da denizde tespit edilen ağlar ile Bafa Gölü'ndeki hayalet av araçları da yıl sonuna kadar temizlenecek ve çalışmalar yıl boyunca devam edecek.

Yapılan akademik ve saha çalışmalarına göre kaybolan her 100 metrelik bir posta ağa, av yapamaz hale gelinceye kadar 309, her bir sepet veya pintere 5 sucul canlının (balık, kaplumbağa, kabuklu vb.) takılarak öldüğü tahmin ediliyor. Buna göre proje kapsamında şu ana kadar sucul ortamlardan temizlenmiş olan ağlar sayesinde yaklaşık 2,5 milyon, sepetpinterler sayesinde ise yaklaşık 250 bin olmak üzere toplam 2 milyon 750 bin sucul canlının ölmesi engellendi.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLDÜ

Hayalet ağ sorununun önüne geçilmesi için bakanlık tarafından eğitim faaliyetleri de yürütülüyor. Bu kapsamda, mülki amirlerin, yerel yönetimlerin, ilgili kamu kurumkuruluşlarının, balıkçı kooperatiflerinin, ticariamatör balıkçıların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla her yıl bir program dahilinde 'Hayalet Av Araçları Farkındalık Etkinlikleri' düzenleniyor. Bu yıl, hedef kitle ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara, Konya, Van, Elazığ, Samsun, Bursa, Muğla, Eskişehir, Antalya ve Isparta'da bilim insanları, araştırmacılar ve teknik personelin sunumlar gerçekleştirdiği programlar düzenlendi, bu programlara 747 kişi katıldı.

Marmara Denizine kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da balıkçılarla görüşülerek hayalet ağların bulundukları yerler tespit edildi. Şu ana kadar Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 84 bin 650 metrekare ağ çıkartıldı. Çalışmalara her yıl düzenli olarak devam edilecek. Ayrıca, çıkartılan ağlar, kullanışlı olanları geri dönüşüme kazandırılarak farklı sektörlerde kullanılıyor. BAKAN YUMAKLI 100 BİN METREKARE HAYALET AĞI ÇIKARTACAĞIZ'

DHA'ya değerlendirme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl sonuna kadar 100 bin metrekare hayalet ağı daha deniz, göl ve akarsulardan çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Bakan Yumaklı, avcılık kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi ve mevcut su kaynakları potansiyelinden maksimum yararlanılmasının artık zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi. Bakanlık olarak denizler, göller, akarsular ve barajlardaki su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çalıştıklarını belirten Yumaklı, Başta bakanlık olarak bizler, bilim insanları ve bu kaynakları kullanan balıkçılarımız hep birlikte biyolojik kaynakların korunmasından ve sürdürülebilir işletiminden sorumluyuz. Bunun için işbirliği ve güç birliği yapmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki; doğal kaynaklar sonsuz değildir ve sadece bugünümüzü değil yarınlarımızı, çocuklarımızı da düşünmeliyiz dedi.

'150 FUTBOL SAHASINI DOLDURACAK KADAR AĞ TOPLANDI'

Yumaklı, Hayalet Av Araçlarının Temizlenmesi Projesi kapsamında avcılık esnasında kaybedilen veya terk edilen 'hayalet ağ' olarak adlandırılan av araçlarını deniz, göl, akarsu ve barajlardan temizlediklerini dile getirerek, Bu kapsamda son 8 yılda 1 milyon metrekare hayalet ağı deniz ve iç sularımızdan temizledik. Bu yaklaşık 150 futbol sahasını dolduracak kadar hayalet ağ toplandı anlamına geliyor. Bu yıl sonuna kadar 100 bin metrekare hayalet ağı daha sularımızdan çıkarmayı hedefliyoruz. Biz denetimlerimize ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Mavi sular hepimize emanet. Bu zenginliğimize başta ekmeğini sulardan çıkaran balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sahip çıkacağından zerre şüphemiz yok diye konuştu. (DHA)