Temiz Enerji Çin'in Enerji Arzında Artan Bir Rol Oynuyor

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ölçekleri sürekli genişletilen rüzgar ve güneş enerjileri, ülkenin enerji arzını sağlamada giderek büyüyen bir rol oynuyor.

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ölçekleri sürekli genişletilen rüzgar ve güneş enerjileri, ülkenin enerji arzını sağlamada giderek büyüyen bir rol oynuyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nden (NEA) alınan verilere göre, 2022'nin sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjilerine dair 2022'de yeni kurulan kapasite 120 milyon kW'ı, kurulu kümülatif kapasite ise 700 milyon kW'ı aştı.

Rüzgar ve güneş enerjilerine dair yeni kurulan kapasite, geçen yıl ülkedeki yeni kurulan kapasitenin yüzde 78'ini oluşturarak, bu iki enerjiyi ülkenin elektrik üretiminde önemli bir kaynak haline getirdi.

2022'de yeni eklenen rüzgar ve güneş enerjisi üretimi, ülkenin yeni enerji üretiminin yüzde 55'inden fazlasını oluşturdu.

NEA, güneş enerjisinin, geçen yaz enerji kullanımının zirve yaptığı dönemlerde, güneş enerjisinin yoğun kullanıldığı doğudaki Jiangsu ve Zhejiang gibi eyaletlerde istikrarlı enerji arzına kayda değer bir katkı yaptığını kaydetti.