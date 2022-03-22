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Temin ettiği yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor

AA - Aytekin Özdemir - Güncel
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Temin ettiği yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ev hanımı Dilek Macara, hayırseverlerin katkılarıyla temin ettiği yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ev hanımı Dilek Macara, hayırseverlerin katkılarıyla temin ettiği yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.

Üç çocuk annesi Macara, gazetecilere, yaklaşık bir yıl önce ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla hayırseverlerden yardım toplamaya başladığını söyledi.

Macara, temin ettiği giyecek, ayakkabı, bot, kırtasiye ve oyuncakları Yağlıdere, Görele, Güce, Çanakçı ve Dereli ilçelerindeki 18 köy okulunda eğitim gören 1500'ün üzerinde öğrenciye dağıtımını sağladığını kaydetti.

Yine köy okullarındaki çocuklar için sosyal etkinlikler de düzenlediğini aktaran Macara, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi de hazırlıyoruz. İlk etapta 98 aileye gıda kolisi desteği sağlayacağız. Ramazan bittikten sonra 3 farklı ilçede bulunulan 3 köy okulu için bahar şenliği organize edeceğiz." dedi.

Macara, yine Avusturya'da kurulu bulunan bir dernek vasıtasıyla Afrika'da ihtiyaç sahiplerine hayırseverler vasıtasıyla toplanan yardım malzemelerini ulaştıracağını sözlerine ekledi.

AA / Aytekin Özdemir - Güncel

Yağlıdere, Çanakçı, Giresun, Güncel, Haberler

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