TEMELLİ OYUMUZ KADERİMİZDİR, GELECEĞİMİZDİR

HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Asla oyumuzu ve sandığımızı terk etmeyeceğiz, asla oyumuzun peşini bırakmayacağız. Oyumuz kaderimizdir, geleceğimizdir dedi.

Yeşil Sol Parti'nin düzenlediği Bingöl Halk Buluşması, Genç Caddesi'nde bulunan HDP il binası önünde gerçekleşti. Programa HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Yeşil Sol Parti milletvekili adayları, HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve partililer katıldı. Programda konuşan Temelli, sandığa sahip çıkacaklarını ifade ederek, Oyumuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Diyorlar ki, ne fark edecek Çok şey fark edecek. Bu sayede, Kürt halkı, Kürt düşmanlarına gösterecek. İktidarı değiştirme gücü bizdedir. Biz değiştireceğiz. İkinci oyunuz partimize, bizim var ettiğimiz, hep beraber kurduğumuz çatısı altında birleştiğimiz, bizim öz gücümüz yani Yeşil Sol Parti. O konuda da hiçbir tereddütlümüz yok. Böylece hep birlikte kararlı bir şekilde oyumuzu Yeşil Sol Parti'ye vereceğiz. Asla oyumuzu ve sandığımızı terk etmeyeceğiz, asla oyumuzun peşini bırakmayacağız. Oyumuz kaderimizdir, geleceğimizdir dedi. (DHA)