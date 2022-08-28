Temel Karamollaoğlu partisinin piknik programına katıldı

SAADET Partisi (SP) İstanbul İl Başkanlığı Çekmeköy'de 'Yaz Şenliği' pikniği düzenledi. Pikniğe katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İnşallah bu da bize yeni bir motivasyon vesilesi olacak" dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Çekmeköy'de düzenlediği 'Yaz Şenliği' pikniğine Genel Başkanı Karamollaoğlu, ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesi katıldı. Karamollaoğlu piknik alanına gelişinde, partililer ellerindeki meşaleleri yaktı. Büyük bir coşkuyla karşılanan Karamollaoğlu, "Teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Hafta içinde, hafta sonlarında sürekli çalışıyorlar ama en azından yılda bir kez piknikte hoş bir vakit geçirsinler, beraber olalım istedik. Bu kalabalığı görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah bu da bize yeni bir motivasyon vesilesi olacak. Bundan sonra daha büyük bir şevkle, heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.