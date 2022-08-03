Karamollaoğlu: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) ile ilgili iddialara yönelik, "Kpss sınavları yeni bir skandala sahne oldu. Çalındı mı, verildi mi, belli kesimlere torpil mi geçildi; ne yapıldıysa yapıldı. Maalesef yine burada bir hile gündeme geldi. İktidar bu konuda da sınıfta kaldı. Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı, hayalleri yıkıldı" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2022 KPSS lisans oturumuyla ilgili iddiaları değerlendirdi. Karamollaoğlu, "ÖSYM kapsamındaki KPSS sınavları yeni bir skandala sahne oldu. Artık adına ne derseniz deyin; çalındı mı, verildi mi, belli kesimlere torpil mi geçildi, ne yapıldıysa yapıldı. Maalesef yine burada bir hile gündeme geldi. İktidar bu konuda da sınıfta kaldı. Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı, hayalleri yıkıldı. Önce ÖSYM iddiaları reddetti, iktidara yakın olanlar da reddettiler ancak sonra gerçekler ortaya çıkınca cumhurbaşkanı tarafından gece yarısı bir görevden alma gerçekleştirildi. Aslında bu önemli bir adım, bunu kabul ediyorum; ancak içinde bulunduğumuz şartların vehametini anlamak bakımından önemli. Yoksa bir kişiyi görevden almak, başka birtakım tayinleri yeniden yapmak hiçbir mana ifade etmiyor" diye konuştu.

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