TEMEL KARAMOLLAOĞLU İSTANBUL'DA PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramın ikinci gününde, partisinin İstanbul İl Bayramlaşma Programına katıldı. İlçe üyeleri ile genel başkan yardımcılarıyla bir araya gelen Karamollaoğlu, merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın kabrini de ziyaret etti.

İstanbul 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde partililerle buluşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi. Hem Türkiye hem de dünya olarak zor zamanlardan geçildiğini belirten Karamollaoğlu, "Bu dönemi de inşallah başarıyla atlatacağız. İslam anlayışı barışa dayanıyor. Bizim inancımız bütün insanlığı huzura, barışa kavuştur. Bizim dinimizde zorlama yoktur. Barışın teminatı budur. İnananlar da inanmayanlar da barış içinde yaşamalıdır. Biz de bu inanca sahibiz. Bunun için de çalışacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur" açıklamasını yaptı.

"FARKLI DÜŞÜNCELER BİR ARAYA GELECEK"

Temel Karamollaoğlu, "Biz ülkede her anlamda barış ve huzur istiyoruz. Bu da insanlara adil yaşama imkanların tanınmasıyla mümkündür. Bir gün gelecek, bu ülkede farklı siyasi görüşe sahip olanlar, farklı düşüneneler bir araya gelip kucaklaşabilecek. İşte bu ortamı sağlayacak olan milli görüşlü siyasi partisi de Saadet Partisi'dir" dedi.

Partinin en büyük sorumluluğunun İstanbul'da olduğunu belirten Karamollaoğlu şunları söyledi:

"İstanbul teşkilatlarından edindiğiniz bilgiyi, memleketlerinize gittiğinizde anlatın. Bilgilerinizi Anadolu'ya aktarın. Burada elde ettiğiniz başarıları oralara yaymanız daha da iyi şeylere vesile olacaktır."

Demirören Haber Ajansı / Güncel