Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gazi Meclisimizin açılışının 103. yılında, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin öncü kadrolarını ve ismini sayamadığım nice kahramanımızı şükranla yâd ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gazi Meclisimizin açılışının 103. yılında, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin öncü kadrolarını ve ismini sayamadığım nice kahramanımızı şükranla yad ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları dedi:

"İstiklal Mücadelemizin karargahı ve Cumhuriyetimizin kurucu iradesi TBMM'nin kuruluşunun 103. yıldönümü ile ülkemizin yarını, geleceği, umudu olan sevgili çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum.

"YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE'Yİ' HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

İnanıyorum ki, yeni dönemde ortak aklı, istişareyi esas alarak TBMM'yi yeniden güçlü kılacak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, eğitim ve sağlık hizmetlerinden geri kalmadığı, adil, müreffeh ve 'Yaşanabilir bir Türkiye'yi' hep birlikte inşa edeceğiz.

Bu inanç ve düşüncelerle; Gazi Meclisimizin açılışının 103. yılında, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin öncü kadrolarını ve ismini sayamadığım nice kahramanımızı şükranla yad ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bayramımız kutlu olsun!"