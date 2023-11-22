Temel Karamollaoğlu: "Anayasa Değişikliği Çocuk Oyuncağı Gibi Ele Alınamaz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında; "Anayasa’da değişiklik.... Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1 değil de 40 artı1 olsun. Niye? Kim 50 artı 1’i getirdi, siz getirdiniz. Neden? O gün gücünüz vardı. Şimdi o gücü kaybettiniz. Ama 'ben iktidarda kalmak istiyorum 50 artı 1 yetmiyor. Onun için bunu 40 artı 1’e indirelim.' O da bitti şimdi. Sayın Bahçeli kendisine teşekkür ediyoruz ortaya koyduğu tavır, Anayasa değişikliği çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz. 'İki yılda bir üç yılda bir değişiklik yapabiliriz.' Niye? 'Çünkü bizim şartlarımız o yaptığımız değişikliklerle karşılanamıyor.’ Anayasa bu şekilde değiştirilemez, bu şekilde ele alınamaz. Ayıptır ya. Bunu bu kadar aleniyetle ortaya koymak hakikaten ayıptır. Ben şahsen kendisinin namına üzülüyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında; "Anayasa'da değişiklik.... Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1 değil de 40 artı1 olsun. Niye? Kim 50 artı 1'i getirdi, siz getirdiniz. Neden? O gün gücünüz vardı. Şimdi o gücü kaybettiniz. Ama 'ben iktidarda kalmak istiyorum 50 artı 1 yetmiyor. Onun için bunu 40 artı 1'e indirelim.' O da bitti şimdi. Sayın Bahçeli kendisine teşekkür ediyoruz ortaya koyduğu tavır, Anayasa değişikliği çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz. 'İki yılda bir üç yılda bir değişiklik yapabiliriz.' Niye? 'Çünkü bizim şartlarımız o yaptığımız değişikliklerle karşılanamıyor.' Anayasa bu şekilde değiştirilemez, bu şekilde ele alınamaz. Ayıptır ya. Bunu bu kadar aleniyetle ortaya koymak hakikaten ayıptır. Ben şahsen kendisinin namına üzülüyorum" dedi.

Saadet Partisi- Gelecek Partisi ortak TBMM grup toplantısı bugün yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Aslında başlangıçtan beri yapılan bir yanlış bugün düzeltilmeye çalışılıyor. Bugün değil 20 küsur senedir. Ama her seferinde çözeceğiz derken farklı problemin ortaya çıkmasına vesile oluyor iktidar. Ben de biraz buna şaşıyorum, Anayasa değiştiriyorlar yarım bırakıyorlar. Kanunlarda değişiklik yapıyorlar yarım bırakıyorlar. Ücretleri düzenleyeceğiz diyorlar yarım bırakıyorlar. Hangi konu olursa olsun üzerinde tekrar müzakere yapılsın desek öyle bir maddeyi bulmak imkansız hale geliyor... Bir de keyfilik var ayrıca. Birtakım değişiklikleri yapıyorlar aradan birtakım zaman geçtikten sonra 'Yok bu da olmuyor' Anayasa'daki değişiklik gibi. Şimdi geliyor '50+1… Bizim bunu yakalamamız mümkün değil ki. Biz bu sefer 40+1 gibi bir neticeyi Anayasa değişikliği olarak geçirelim' diyorlar. Allah bu millete acısın cenabı hak sürüklendiğimiz badireden kurtulmayı hepimize nasip etsin.

"ULUSLARARASI KURUMLAR DA SINIFTA KALDI"

Bugün hepimizin gözleri önünde televizyonlarda her gün okulların, hanelerin, hastanelerin nasıl bombalandığını hepimiz gözlerimizle görüyoruz ki ancak öyle bir manzara ile karşı karşıyayız ki çocukları katletmeyi, hastaneleri tahrip etmeyi, her yere saldırmayı kendileri için gören anlayış… Fikirleri gündeme getirenler bugün Filistin'de güya İsrail'in kendi işgal ettikleri topraklarda zorla orada yüzyıllardır yaşayan Filistinlileri çıkarma teşebbüsünü bir savunma hakkı olarak takdim etmeye çalışıyorlar bu kadar alçaklık olmaz. Bu tam bir alçaklıktır. Batı maalesef eski kodlarına döndü. Ben bunu tesadüfen olarak hadise olarak görmüyorum iç yapılarında zihinlerinin gerisinde kendilerinin üstün olduğunu iddia eden bu üstünlüğü de ispatlayabilmek için yeri geldiğinde yeni iflas edilen birtakım kurallara uymamayı da kendi hakkı olmayan bir anlayışa sahip. İnsan haklarını korumak, hukuku üstün tutmak için kurulan bütün uluslararası kurumlar da sınıfta kaldı. BM Genel sekreteri Antonio Guterres Gazze'ye giremedi gitti sınırdan geri döndü… Biz artık bugün varlığının hiçbir hikmeti olamayan uluslararası kuruluşlara da itimat edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın farklı tavırları var… İktidar şu anda kendi üzerine düşen hiçbir etkili adımı atmamaktadır.

"EYT'LİLER BORÇ YÜKÜYLE ORTADA KALDILAR"

EYT'liler haklarını almak için çaba sarf ediyorlar. Vereceklermiş gibi bir tavır içinde girildiğinde adamlar gitti borçlandılar o borçlarla kendilerinden talep edilen hususları yerine getirdiler ama arkasından alınan kararlar maalesef onların haklarının kendilerine verilmesine yetmediği için de şimdi ortada kaldılar bir de ayrı bir borç yüküyle ortada kaldılar.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇOCUK OYUNCAĞI GİBİ ELE ALINAMAZ"

Anayasa'da değişiklik.... Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1 değil de 40 artı 1 olsun. Niye? Kim 50 artı 1'i getirdi, siz getirdiniz. Neden? O gün gücünüz vardı. Şimdi o gücü kaybettiniz. Ama 'ben iktidarda kalmak istiyorum 50 artı 1 yetmiyor. Onun için bunu 40 artı 1'e indirelim.' O da bitti şimdi. Sayın Bahçeli kendisine teşekkür ediyoruz ortaya koyduğu tavır, Anayasa değişikliği çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz. 'İki yılda bir üç yılda bir değişiklik yapabiliriz.' Niye? 'Çünkü bizim şartlarımız o yaptığımız değişikliklerle karşılanamıyor.' Anayasa bu şekilde değiştirilemez, bu şekilde ele alınamaz. Ayıptır ya. Bunu bu kadar aleniyetle ortaya koymak hakikaten ayıptır. Ben şahsen kendisinin namına üzülüyorum.

"MECLİS'E ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TAKDİM EDECEĞİZ"

Yoksulluk sınırı bugün 44 bin lira. Açlık sınırı da 20 bin civarında onun altında. Açlık sınırının altında bir ücreti iktidar sahipleri nasıl tahayyül ediyorlar hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Ataması yapılmamış öğretmenlerimiz özellikle büyük şehirlerde yüksek kiralara muhataplar. Nasıl yaşayacaklar 20 küsür maaş alacaksınız ama eve de 20 bin lira kira ödeyeceksiniz. Bunu anlamak mümkün değil...Önümüzdeki günlerde bir öğretmenlik meslek kanunu Meclis'te görüşülmek üzere takdim etmeyi arzu ediyoruz. Bu inşallah gerçekleşecek. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyoruz."