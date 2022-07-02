Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Tematik Gençlik Kampına Mardin'den 41 genç katıldı.

Kızıltepe Gençlik Merkezi Müdürü İmran Tekin, bakanlık tarafından düzenlenen etkinliklerin gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Gençlerin kampta diğer illerden katılan gençlerle kaynaşma fırsatı yakaladığını kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz aradıkları her şeyi bakanlığımızın düzenlediği etkinliklerde ve merkezimizde bulabilir. Biz onlar için çalışıyor ve onlar için buradayız. Şimdiye kadar Çanakkale, Nevşehir Kapadokya ve Bitlis gibi şehirlerimize 246 gencimizi gönderdik. Onlara yönelik ekinliklerimiz devam edecek."