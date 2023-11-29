"Temas Grubu" üyesi ülkelerden "Filistin meselesinde barış sürecine geri dönme" talebi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkeler, Filistin davası için kapsamlı ve adil barış sürecine geri dönülmesi talebinde bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkeler, Filistin davası için kapsamlı ve adil barış sürecine geri dönülmesi talebinde bulundu.

Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, New York'ta Çin Dışişleri Bakanı da olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre, Filistin davası için kapsamlı ve adil barış sürecine geri dönülmesi talebinde bulunan Temas Grubu, bunun da iki devletli çözümü öngören uluslararası kararlar doğrultusunda Filistin halkını bağımsız devletine kavuşturmasını istedi.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine acil insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplumun güvenli koridorlar açma çabalarını sürdürmesinin önemine dikkati çeken Temas Grubu, uluslararası topluma da İsrail güçlerinin işlediği suçlara karşı Filistin halkını korumaya davet etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, BMGK'nin Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmesiyle ilgili kararı uygulanmadığının altını çizdi.

BM'yi sorumluluklarını yerine getirmeye davet eden Bin Ferhan, Hamas ile İsrail arasında sağlanan "insani ara" mutabakatının da kalıcı ateşkes için umut verdiğine işaret etti.

İsrail'in saldırılarından önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne günlük 500 aracın giriş yaptığı ancak şu anda günlük 100 aracın girebildiğine vurgu yapan Bin Ferhan, Gazze'de 16 bini aşkın kişinin öldürüldüğü ve "insani aradan" sonra yeniden kan dökülmeye devam edileceğini ifade etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "insani aranın" yeterli olmadığını ve ateşkes istediklerini kaydeden Bin Ferhan, felaketin boyutunu anlamaya başlayan uluslararası toplumda Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden seslerin yükseldiğini belirtti.

Filistin'den "insani aranın" ateşkese dönüşmesi talebi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise Filistin halkının varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'de devam eden "insani aranın" ateşkese dönüşmesi ve Gazze'deki katliamların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"İnsani ara"ya yol açan çabalardan dolayı Katar ve Mısır'a teşekkürlerini ileten Maliki, "Zaman daralıyor ve çözülebilir bir siyasi anlaşmazlık, öngörülemeyen bir dini çatışmaya dönüşüyor. Gazze'ye uygulanan abluka sona ermeli ve halkının evlerine dönmelerine izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Maliki, abluka ve son saldırılardaki bombardımanın Gazze'de 1,7 milyon insanın yerinden edilmesine yol açtığını dolayısıyla uluslararası korumaya ve cezasızlığın sona ermesine ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, "Filistin halkı varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. İsrail'in halkımızı öldürürken kendini savunma hakkı yoktur." dedi.

Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkı" olduğunu tekrarlayan Filistin Dışişleri Bakanı, "Gazzesiz Filistin olmaz ve Filistin özgür kalacaktır. Barışa giden tek yol budur. İnsanların evlerine dönmelerine, hayatlarını yeniden kurmalarına izin verilmeli ve abluka sona ermeli." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.