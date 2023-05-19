TEMAD ve EDGED'den 19 Mayıs mesajı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bildiş mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milleti için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tüm gençlerin bayramını kutlayan Bildiş, "Bu tarih milletimizin bağımsızlığına giden yolda attığı büyük bir adım olmasının yanında, bütün dünyaya da yok oldu, bitti sanılan bir milletin milli birlik ve mücadele ruhu ile neler başarabileceğini öğreten önemli bir derstir." ifadelerine yer verdi.

EDGED Başkanı Güner

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Güner mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri saygıyla andıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türk tarihine kaydı düşülen bir direniş olduğunu aktaran Güner, "Her zamankinden daha güçlü ve kararlı bir şekilde geleceğe hazırlanan biz gençlerin azmi, heyecanı, enerjisi ile ülkemizi çok daha müreffeh yarınlara ulaştıracağımıza inancım tamdır. Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.