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TEMA Vakfı Gönüllüsü Tanfer Dinler, Çocuklara Doğa Sevgisini Aşılamaya Çalışıyor

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Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı gönüllüsü Tanfer Dinler, çocuklara ve gençlere doğa sevgisini aşılamak için illeri gezerek projeler yürütüyor. Ziraat yüksek mühendisi Dinler, doğa ve tarım sevgisiyle büyüdüğünü ve bu değerleri yeni nesillere aktarmak için çalıştığını belirtiyor.

Çevre alanında birçok projeye öncülük eden Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı gönüllüsü Tanfer Dinler, illeri gezerek bir araya geldiği çocuklara ve gençlere doğa sevgisini aşılamaya çalışıyor.

Kendisini "çiftçi ve sosyal girişimci" olarak tanımlayan 73 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi Dinler, dünyaya geldiği Tokat'ta çiftçi olan ailesinin etkisiyle çocukluk ve gençlik yıllarını doğa ve tarımla iç içe geçirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümünde yükseköğrenimine başlayan Dinler, doğa sevgisi ağır bastığı için ziraat fakültesine geçti. Mezun olduktan sonra köy köy gezerek çiftçiler ve köy kadınları için projeler hazırlayıp uygulayan Dinler, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) hayata geçirilmesine de katkıda bulundu.

Eşiyle köy çocuklarının eğitimine destek sağlayan Dinler, illeri gezip başta üniversiteler olmak üzere birçok okulda, çeşitli etkinliklerde doğa ve çevre farkındalığı, düşünce yönetimi, etkin kişisel yönetim, liderlik konularında bilgi ve deneyimlerini çocuklara ve gençlere aktarıyor.

Yalova'ya gelerek Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Dinler, daha sonra TEMA Vakfı'nın kurucusu merhum Hayrettin Karaca'nın hayata geçirdiği Karaca Arboretum'u gezdi.

"Yeni nesillerin birtakım değerlerle yetişmesi lazım"

Tanfer Dinler, AA muhabirine, çiftliklerde büyümenin etkisiyle çocukluğundan itibaren ağaçları, doğayı, çiftlikleri çok sevdiğini, bu nedenle ziraat fakültesine geçtiğini söyledi.

TEMA Vakfının kurulduğundan bu yana gönüllüsü olduğunu belirten Dinler, "Şu anda 1 milyon aktif gönüllüsüyle dünyada sayılı bir yeri olan kurumu konuşuyoruz." dedi.

Dinler, Karaca'dan öğrendiklerini aktarmaya, paylaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ağaçlandırmaya büyük önem verdiğini aktaran Dinler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 yıldan beri her yıl 1000 ağacı kendi elimle dikiyorum. En az 50 bin ağaç dikmişimdir. Kendime göre kurallarım var. Bana kaç ağaç diktiğinizi söyleyin, sizin kim olduğunuzu söyleyeyim. 7 aydır deprem bölgesinde gönüllüyüm. Deprem oldu, bütün dünyam değişti. O yüzden oradayım. Kırsal alandaki sorunların çözümü için yöntemler belirliyor, farklı şeyler geliştiriyoruz. Hayrettin Karaca'nın erozyon diye başladığı konuda artık günümüzde insan erozyonumuz var. Özellikle insanların doğayla buluşmasında kendi değerlerini kazanmaları bakımından son derece önemli bir katkı var. 'Doğaya gidelim' diyorsunuz ya doğaya gidin ama doğaya bir şey verin. İnsanların doğadan beklentileri ile benim beklentim farklı. 73 yaşına gelmişsiniz, son derece sağlıklısınız. 3 kanseriniz var, 5 kalp krizi geçirmişsiniz, 3'ünde kalbiniz durmuş ama sizi hiç ilgilendirmiyor. İşte gönüllülük böyle bir şey."

Dinler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bazı yerleşim bölgelerinde sulama sistemleri başta olmak üzere birçok alanda çalışma yürüttüklerini anlattı.

İnsanların tüketimlerini azaltması ve geri dönüşüme destek vermesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Dinler, "Yeni nesillerin birtakım değerlerle yetişmesi lazım. Ahlak, adalet, anlayış ve akılı birleştirdiğimiz anda başka bir gençlik olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım Sigortaları Havuzu Türkiye Tokat Tarım Çevre Doğa Güncel Haberler

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