TEMA Vakfı gönüllüleri Şabanözü'nde çevre temizliği yaptı

Şabanözü ilçesinde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında doğa temizliği yapıldı.

TEMA Vakfı Şabanözü İlçe Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, gönüllüler Şabanözü Karaören Göleti mesire alanındaki çöpleri topladı.

Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, TEMA İlçe Temsilcisi Selda Yağcı Yurtlu, katılımcılara çevre temizliği ve doğanın kirletilmemesi konusunda katılımcılara bilgi verdi.